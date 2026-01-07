Condominio: anche in assenza di portatori di handicap possibile installare mini-ascensore
Osserva la Corte d’Appello di Perugia (sentenza 10 dicembre 2025 n. 670) come, nel condominio, indipendentemente dall’assenza di persone portatrici di handicap, la collocazione di un ascensore (nella specie, un mini-ascensore) miri a eliminare le barriere architettoniche, in quanto rientra fra i meccanismi per l’accesso ai piani superiori considerati espressamente dalla legge n. 13/1989. Occorre interpretare ad ampio raggio i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui alla citata Legge, la cui...