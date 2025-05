Condominio e mediazione civile, i nodi sul ruolo dell'amministratore

Si torna a parlare delle norme che regolano le questioni condominiali e degli effetti che la riforma Cartabia ha provocato in tema di procedure di mediazione in questa materia. Dal ruolo dell'assemblea ai nuovi poteri dell'amministratore; dai dati ministeriali contenenti i numeri delle cause alla ricostruzione dell'impianto normativo. Sono in sintesi i temi affrontati nell'editoriale di questa settimana da Antonio Scarpa