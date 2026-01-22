Condominio: l’assemblea non può approvare le spese relative al singolo proprietario

Sottolinea in sentenza il Tribunale di Padova (sezione I, sentenza 22 dicembre 2025 n. 1701) come l’assemblea condominiale non possa approvare spese personali di natura individuale imputandole al singolo condomino; invero, la competenza di un’assemblea condominiale è quella di poter deliberare le spese condominiali riguardanti il condominio e di ripartirle tra i singoli secondo le tabelle millesimali e i criteri dettati dal regolamento, dalla legge oltre all’approvazione del bilancio e del rendiconto...

