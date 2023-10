Condominio: le spese non contestate tempestivamente non possono essere compensate con altro credito di Giampaolo Piagnerelli

In questo caso si realizza la compensazione “impropria” che non legittima il condomino a nessuna “partita di dare e avere”









I l condomino che non contesta tempestivamente le spese condominiali (che in questo modo diventano definitive) non può disconoscere la validità della delibera assembleare che ha istituito le spese stesse e in un secondo tempo effettuare una compensazione con una precedente somma a credito verso il condominio. Questo perchè se si contesta la debenza delle spese non si può poi procedere a una compensazione proprio perchè le spese non erano dovute (secondo il condomino). Si tratta - sottolinea la Cassazione...