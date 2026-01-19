Condomino moroso: l’amministratore può bloccare la fornitura di acqua e gas
Secondo i giudici di merito la norma in materia non prevede alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali
Il Tribunale di Pescara (sentenza 16 dicembre 2025 n. 1371) è chiamato a pronunciarsi nel merito di una vicenda nel corso della quale un condominio (parte istante), a seguito della notevole morosità raggiunta da un condomino (resistente), procedeva ai sensi dell’articolo 63 disposizioni di attuazione del codice civile al fine di inibire a quest’ultimo l’uso dei servizi condominiali godibili separatamente, tra cui acqua, citofono e antenna centralizzata, quali servizi gestiti a livello condominiale...