Condoni e sanatorie, insanabile il vizio di incompetenza

Secondo il CGA per la Regione Sicilia ( sentenza 715/2024 ) il principio di legalità costituzionalmente sotteso all’ordinamento amministrativo non consente a qualsiasi ente o organo amministrativo di fare tutto ciò che sia “giusto” e “legittimo”, anche quando di competenza di altro ente: deve, all’opposto, affermarsi che, per quanto “forte” sia l’interesse pubblico sotteso, l’attività svolta da un soggetto o da un organo incompetente è da parificare all’attività amministrativa non ancora esercitata...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi