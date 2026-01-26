Confine: niente distanze tra piante se il muro le supera in altezza
Questo perché il vicino non deve subire diminuzione di aria, luce e veduta
Il Giudice di Pace di Taranto (sentenza 27 dicembre 2025 n. 2763) si sofferma sulla corretta esegesi dell’articolo 892 del codice civile, secondo cui, in mancanza di usi o di regolamenti deve, essere osservata dal confine la distanza di tre metri per gli alberi di alto fusto come i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i plantani e simili.
Il concetto...