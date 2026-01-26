Civile

Confine: niente distanze tra piante se il muro le supera in altezza

Questo perché il vicino non deve subire diminuzione di aria, luce e veduta

di Riccardo Lanzo

Il Giudice di Pace di Taranto (sentenza 27 dicembre 2025 n. 2763) si sofferma sulla corretta esegesi dell’articolo 892 del codice civile, secondo cui, in mancanza di usi o di regolamenti deve, essere osservata dal confine la distanza di tre metri per gli alberi di alto fusto come i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i plantani e simili. 

Il concetto...

