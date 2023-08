Confisca transfrontaliera e nuovo Eurojust in Cdm per rispettare le norme Ue di Patrizia Maciocchi

È arrivato ieri il via libera del Consiglio dei ministri ai due schemi di decreti legislativi sui regolamenti Ue sul nuovo Eurojust e sulla confisca transfrontaliera. Un adeguamento, per perfezionare le norme non self executing e consentire una piena operatività









Una definizione più chiara delle forme di criminalità gravi negli Stati membri di competenza di Eurojust, al quale vanno assicurate strutture amministrative e di gestione più efficaci.

Procedure standard comuni nello spazio Ue per il congelamento e la confisca dei beni provento di reato. Tempi rapidi per l’esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti. Recupero dei beni. Tutela delle vittime e circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale.

È arrivato ieri il via libera del Consiglio dei...