Consiglio di Stato, altolà alle sentenze Tar ‘oracolari' di Pietro Alessio Palumbo

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 7336 del 26 luglio) è illegittima la decisione Tar con motivazione, che quand'anche legittimamente redatta in maniera sintetica, non permetta di riscontrare l'iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice. In altre parole non permettendo neppure un intervento "ortopedico" del giudice d'appello, che in condizioni di motivazioni meramente assertive o comunque apparenti non può far altro che dichiararne – come nella vicenda – la nullità...