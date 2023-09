Consulenza integrata e recupero crediti commerciali, La Scala Società tra Avvocati il 6 e 7 settembre a FARETE con due workshop dedicati

Confermata la partecipazione alla Fiera promossa da Confindustria Emilia anche nel 2023 con due workshop dedicati ad approfondire tematiche fondamentali per il business di oggi come l'utilizzo della consulenza integrata per il successo delle imprese e le strategie per la gestione dei crediti commerciali









La Scala Società tra Avvocati conferma ancora una volta la sua partecipazione a FARETE, la Fiera promossa ed organizzata da Confindustria Emilia a Bologna in programma il 6 e 7 settembre prossimi per creare rete tra le imprese e le eccellenze produttive e dei servizi della Regione.



Nella due giorni di networking, lo Studio, socio di Confindustria Emilia, sarà presente con un suo stand e con due workshop finalizzati ad approfondire il tema della consulenza integrata e le strategie di recupero dei crediti commerciali.



Nel dettaglio, il primo appuntamento dal titolo "Consulenza integrata: uno strumento per il successo dell'impresa e degli imprenditori" è programmato per mercoledì 6 settembre alle ore 14.00 e vedrà la partecipazione di Michele Massironi e Alvise Gastone Bragadin, entrambi Partner di La Scala Società Tra Avvocati, e di Filippo La Scala, Founder di Garnell. Il secondo workshop, invece, si svolgerà giovedì 7 settembre alle ore 10.15 e sarà l'occasione per parlare de "Le nuove strategie di recupero dei crediti commerciali" insieme a Nadia Rolandi, Partner di La Scala Società Tra Avvocati, e Valeria Bano, Senior Associate di La Scala Società Tra Avvocati.



FARETE si svolgerà presso i padiglioni 16 e 18 di BolognaFiere - Ingresso Nord e rappresenta il luogo dove le imprese si incontrano, una grande vetrina delle eccellenze produttive e dei servizi, un'occasione concreta per sviluppare opportunità di business e nuove relazioni professionali.