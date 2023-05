Consulta: Sciarra, "Corte vigile e aperta al confronto con l'Europa e il mondo" di Francesco Machina Grifeo

Nel corso del 2022 sono state 270 le decisioni prese dalla Corte costituzionale: 213 le sentenze, 57 le ordinanze. Si registra dunque un aumento rispetto alle 263 decisioni del 2021 (+2,7%)

"La prima immagine che intendo evidenziare è quella di una Corte costituzionale vigile e al tempo stesso permeabile, dinamica, proiettata in universi ordinamentali più ampi, sulla scorta delle clausole di apertura all'Europa e al mondo previste dalla nostra Costituzione. La conferma concreta di una propensione non acritica al confronto con le due Corti europee si ha leggendo alcune decisioni". Lo ha detto la Presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, leggendo la Relazione annuale , alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte autorità, in occasione della Riunione straordinaria della Corte. La Presidente ha poi ricordato il ruolo della "comunità della Corte" a cui "si deve un'apertura ancor più marcata della Corte costituzionale all'Europa e al mondo, un'apertura resa urgente dall'incalzare di guerre e dall'aspirazione alla pace".

Sciarra ha poi sottolineato, con riferimento ai dati statistici, che "è preponderante in termini numerici la rimessione delle questioni da parte dei Tribunali ordinari (68), a conferma della vivacità di questo canale di accesso". Seguono poi la Corte dei conti, sezioni giurisdizionali regionali (24), i Tribunali amministrativi regionali (19), il Consiglio di Stato (16), i Giudici di pace (15) e le Commissioni tributarie provinciali (10). Si è inoltre riconosciuta la legittimazione del Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica a sollevare l'incidente di legittimità costituzionale, in quanto organo di autodichia (sentenza n. 237).

Nel corso del 2022 sono state 270 le decisioni prese dalla Corte costituzionale: 213 le sentenze, 57 le ordinanze. Si registra dunque un aumento rispetto alle 263 decisioni del 2021 (+2,7%). Cresce anche il numero delle dichiarazioni di incostituzionalità nel giudizio in via incidentale (75 rispetto a 50) e in via principale (121 rispetto a 106). Si conferma, dunque, la tendenza all'adozione di pronunce che definiscono nel merito le questioni, accogliendole o rigettandole. Nel giudizio in via incidentale, nel 2022 rispetto all'anno precedente, si è passati dai 120 ai 130 dispositivi di merito, di accoglimento o di rigetto. Questo andamento si conferma, in misura percentualmente più rilevante, anche per il giudizio in via principale.

Riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le decisioni del 2022 sono così ripartite: 160 (132 sentenze e 28 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 84 (68 sentenze e 16 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 4 sentenze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 12 decisioni nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (11 ordinanze e 1 sentenza); 8 sentenze sull'ammissibilità dei referendum e 2 ordinanze di correzione di errori materiali. Tradotto in termini percentuali: il giudizio incidentale rappresenta il 59,3% delle pronunce, mentre il giudizio in via principale si attesta al 31,1%; i conflitti tra enti sono l'1,5%; 4,4% per i conflitti tra poteri dello Stato; 3% per l'ammissibilità dei referendum e 0,7% per la correzione di errori materiali.

La Presidente della Corte ha poi ricordato alcune decisioni in materie di lavoro ed imprese. Quanto alle «funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese» affidate alle Camere di commercio, si è chiarito che i risparmi di spesa non devono tradursi in uno sbilanciamento irragionevole a favore dello Stato, poiché a questi enti dalla natura «anfibia» fa capo la «cura» delle imprese per il loro sviluppo (sentenza n. 210). In una decisione in materia di credito al consumo ha precisato che gli effetti di una pronuncia del giudice europeo, resa all'esito di un rinvio pregiudiziale, non possono essere autonomamente limitati nel tempo, nei singoli ordinamenti nazionali (sentenza n. 263). In materia di lavoro invece ha ricordato la declaratoria di incostituzionalità che ha fatto cadere l'aggettivo «manifesta», riferito all'insussistenza del fatto posto alla base dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; requisito, quest'ultimo, originariamente previsto per la reintegrazione del lavoratore. La pronuncia, pur affermando che non può essere sindacato il merito delle scelte organizzative del datore di lavoro, ha ribadito che il licenziamento deve avere una giustificazione e deve presentarsi quale ultima ratio (sentenza n. 125).

Con riferimento, invece, all'indennità prevista per i lavoratori licenziati da datori di lavoro di piccole dimensioni, nonostante il vulnus riscontrato, la Corte si è pronunciata con un'inammissibilità in considerazione della pluralità di scelte affidate al legislatore per porvi riparo, non senza omettere di evidenziare con un forte monito le disarmonie riscontrabili nella disciplina complessiva dei licenziamenti (sentenza n. 183). A conferma della centralità della materia previdenziale, la Corte costituzionale si è pronunciata sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS da parte dei liberi professionisti e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, poiché la norma censurata ha una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nella «universalizzazione» della tutela previdenziale (sentenza n. 104, relativa alla professione forense e, in senso analogo, per ingegneri e architetti, sentenza n. 238).