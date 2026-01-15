Professione e Mercato

Continental Investment Partners acquisisce il Gruppo AlfaMed Tutti gli advisor coinvolti nell’operazione

Continental Investment Partners, Independent sponsor di operazioni private equity con focus sul settore biomedicale con sede a Lugano, tramite il fondo Healthcare Capital Partners VII SCSp, ha perfezionato l’acquisizione del Gruppo AlfaMed,

 

Stefano Bianchi, Giulio Pinetti, Andrea Corbelli, Giuseppe Murano

Continental Investment Partners, Independent sponsor di operazioni private equity con focus sul settore biomedicale con sede a Lugano, tramite il fondo Healthcare Capital Partners VII SCSp, ha perfezionato l’acquisizione del Gruppo AlfaMed, operatore di riferimento nel settore dei dispositivi medico-chirurgici, biomedicali ed elettromedicali con sede nelle Marche, a Porto San Giorgio. L’operazione ha avuto a oggetto l’acquisizione del 100% di AlfaMed S.r.l., del 100% di AlfaMed International Sagl e del 25% di MDE S.r.l. ed è stata strutturata attraverso Caesar BidCo S.r.l., società veicolo costituita per l’acquisizione del Gruppo AlfaMed, nella quale Continental Investment Partners detiene una partecipazione del 65%, mentre i soci fondatori, Alessandro Alessandrini e Stefano Sabbatini, hanno reinvestito parte del prezzo acquisendo il 35% del capitale. L’assetto è finalizzato a garantire continuità operativa e gestionale del Gruppo.

L’operazione è stata conclusa anche grazie un finanziamento in pool, coordinato da Iccrea Banca S.p.A., in qualità di mandated lead arranger e banca agente, insieme a Banca del Piceno Società Cooperativa e Banca del Fucino S.p.A.

BLF Studio Legale ha assistito l’acquirente per tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team composto dai partner Giulio Pinetti e Andrea Corbelli, dal senior associate Davide Geraci e dall’associate Gaetano Ruvolo.

I venditori sono stati assistiti da LCA Studio Legale con un team composto dall’of counsel Stefano Bianchi, dal senior associate Enrico Fava e da Maddalena Gabbi.

Ashurst ha assistito le banche finanziatrici in relazione alla strutturazione e alla negoziazione del finanziamento in pool con un team guidato dal partner Riccardo Rossi supportato dagli associate Giuseppe Murano e Marco Sangiorgi e dalla trainee Carlotta Di Cretico.

Cross Border ha agito in qualità di advisor con il fondatore Carlo Montenovesi e il senior partner Flavio Abbondati.

Nata come azienda commerciale dal 2007, AlfaMed è diventata importatore e distributore di DM e apparecchiature medicali nel campo della terapia del dolore, della chirurgia vertebrale, della neurochirurgia e della radiologia interventistica. Oggi l’azienda produce dispositivi medici a marchio AlfaMed per terapia del dolore e chirurgia spinale, sia per il mercato nazionale che per quello internazionale.

