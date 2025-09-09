Continua la crescita di Ughi e Nunziante: Filippo Siano nuovo socio a Milano

Filippo Siano

Ughi e Nunziante - Studio Legale annuncia l’ingresso in qualità di socio di Filippo Siano e l’ulteriore rafforzamento della sede di Milano.

L’ingresso di Filippo Siano fa seguito al recente ingresso di quattro nuovi soci, Andrea Rescigno, Alessandro Pappalardo e Luciano Racchi, sempre su Milano, e di Cristina Marsili Libelli, su Firenze.

Filippo ha una trentennale esperienza in diritto societario, con particolare riferimento a fusioni e acquisizioni, private equity, operazioni immobiliari ed in generale ad operazioni straordinarie, in tutte le loro fasi.

Si occupa, tra l’altro, di corporate governance, riorganizzazioni societarie, consulenza societaria generale e contratti d’impresa. Presta assistenza anche in controversie in materia contrattuale e societaria dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e in procedimenti arbitrali.

Prima di entrare in Ughi e Nunziante, Filippo ha lavorato per molti anni in primari studi italiani e inglesi, per poi svolgere per alcuni anni la propria attività in modo indipendente.