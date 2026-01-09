Contratti: scatta la risoluzione in caso di grave inadempimento del debitore
Anche il ritardo nell’adempimento può determinare la risoluzione del contratto
Adito in materia di compravendita di un’autovettura sottolinea il Tribunale di Macerata (sentenza 10 dicembre 2025 n. 817) come l’inadempimento di un parte si configuri grave e di non scarsa importanza, ex articolo 1455 c.c., quando abbia a oggetto un’obbligazione principale e abbia, dunque, definitivamente turbato l’equilibrio contrattuale.
Responsabilità contrattuale
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione...