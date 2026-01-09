Civile

Contratti: scatta la risoluzione in caso di grave inadempimento del debitore

Anche il ritardo nell’adempimento può determinare la risoluzione del contratto

di Riccardo Lanzo

Adito in materia di compravendita di un’autovettura sottolinea il Tribunale di Macerata (sentenza 10 dicembre 2025 n. 817) come l’inadempimento di un parte si configuri grave e di non scarsa importanza, ex articolo 1455 c.c., quando abbia a oggetto un’obbligazione principale e abbia, dunque, definitivamente turbato l’equilibrio contrattuale.

Responsabilità contrattuale

In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione...

Correlati

Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana - di Giuseppe Cassano

Gli ultimi contenuti di Civile