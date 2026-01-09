Contratti: scatta la risoluzione in caso di grave inadempimento del debitore

Adito in materia di compravendita di un’autovettura sottolinea il Tribunale di Macerata (sentenza 10 dicembre 2025 n. 817) come l’inadempimento di un parte si configuri grave e di non scarsa importanza, ex articolo 1455 c.c., quando abbia a oggetto un’obbligazione principale e abbia, dunque, definitivamente turbato l’equilibrio contrattuale.

Responsabilità contrattuale

In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione...