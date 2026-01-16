Contratto di appalto: il negozio può essere chiuso per “fatti concludenti”
Il contratto di appalto tra privati non richiede la forma scritta - né ad substantiam, né ad probationem - per cui il negozio può validamente essere concluso per facta concludentia
Sottolinea il Tribunale di Matera (sentenza 16 dicembre 2025 n. 634) come l’accettazione della proposta di un contratto a forma libera possa essere manifestata tacitamente, per fatti concludenti, anche mediante la stessa esecuzione del contratto che consente, quindi, al proponente di ritenere accettata la proposta.
La forma del contratto
In particolare, il contratto di appalto tra privati non richiede la forma ...