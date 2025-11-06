Civile

Contratto di appalto se l’opera è realizzata con un’organizzazione complessa

Si parla, invece, di contratto d’opera manuale quando la lavorazione viene eseguita prevalentemente con il lavoro personale del prestatore d’opera

di Giuseppe Cassano

Il Tribunale di Milano, sezione VII, con la sentenza del 20 ottobre 2025 n. 7888, fa il punto sulla differenza esistente tra il contratto d’opera manuale, da un lato, e il contratto di appalto, dall’altro lato.

La distinzione

Se nel primo caso le lavorazioni vengono eseguite prevalentemente con il lavoro personale del prestatore d’opera o, tutt’al più, con l’aiuto di qualche collaboratore o di componenti...

