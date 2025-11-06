Contratto di appalto se l’opera è realizzata con un’organizzazione complessa
Si parla, invece, di contratto d’opera manuale quando la lavorazione viene eseguita prevalentemente con il lavoro personale del prestatore d’opera
Il Tribunale di Milano, sezione VII, con la sentenza del 20 ottobre 2025 n. 7888, fa il punto sulla differenza esistente tra il contratto d’opera manuale, da un lato, e il contratto di appalto, dall’altro lato.
La distinzione
Se nel primo caso le lavorazioni vengono eseguite prevalentemente con il lavoro personale del prestatore d’opera o, tutt’al più, con l’aiuto di qualche collaboratore o di componenti...