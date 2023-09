Contratto di assicurazione sulla vita: sì agli eredi per rappresentazione a cura della Redazione Diritto

Contratto di assicurazione sulla vita - Successioni - Eredi legittimi - Beneficiari - Eredi per rappresentazione - Spettanza degli interessi - Decorrenza

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi legittimi" come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione. L'effetto di tale inclusione comporta la corresponsione degli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius. Quale che sia, quindi, il "titolo" della chiamata...