Contratto di comodato falso: non è reato

Il contratto di comodato resta comunque di natura privata per cui la sua falsità non è reato, atteso che il delitto ex artiicolo 485 c.p. è stato depenalizzato. È quanto rammenta la quinta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 33669/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Palermo confermava la condanna di primo grado...