Contratto di mutuo ipotecario, se il notaio non fa i controlli dovuti il cliente non è corresponsabile di Mario Finocchiaro

Il professionista non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto

Il soggetto che si rivolge ad un notaio per stipulare un determinato atto (nella specie: contratto di mutuo ipotecario) così affidandogli - in mancanza di clausola di espresso esonero - anche il compito di effettuare le necessarie indagini sulla libertà da vincolo dei beni oggetto di quell'atto, nell'eventualità il notaio abbia omesso di accertare la esistenza sui beni stessi, di usi civici non affrancati, non può ritenersi corresponsabile nella causazione dell'evento dannoso. Questo il principio...