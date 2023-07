Contributo al mantenimento dei figli: definizione di spesa straordinaria a cura della Redazione Diritto

Separazione e divorzio - Contributo al mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Nozione.

In tema di contributo al mantenimento dei figli, per spese straordinarie devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Il carattere straordinario della spesa può inferirsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole.

