Contributo unificato istanze pre-esecutive: i chiarimenti del ministero

Con le istanze formulate ai sensi e per gli effetti degli articoli 482, 513, 519 e 545 c.p.c. vengono instaurati dei procedimenti giurisdizionali a tutti gli effetti, autonomi e distinti dalla successiva (e non indefettibile) procedura di esecuzione forzata. Per cui, tali procedimenti vanno assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 oltre all’importo forfettario di 27 euro previsti dal testo unico 115/2002. È quanto ha chiarito il ministero della Giustizia, tramite il canale Filo...

