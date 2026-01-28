GiurisprudenzaPenale

Corruzione propria: il vademecum per dimostrare il patto corruttivo

di Giuseppe Amato

N. 4

La vicenda sottostante è nota, per l'impatto mediatico. Ma sono interessanti le affermazioni rese dalla Cassazione in tema di corruzione propria (articolo 319 del Cp). Significative, in particolare, le puntualizzazioni in punto di rilevanza, ai fini della dimostrazione del reato, della eventuale violazione del dovere di astensione conseguente a pregressi rapporti economici intercorsi tra il pubblico ufficiale e il privato

Argomenti

I punti chiave

  1. Il patto corruttivo e il nesso causale tra l'atto e la dazione
  2. La rilevanza probatoria della dazione
  3. La rilevanza probatoria del conflitto di interessi

