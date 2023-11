Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza n. 200: non fondatezza (deciso il 19 settembre 2023)

Norme impugnate: Art. 10, c. 2° bis, anche in combinato disposto con il c. 1°, del decreto-legge 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 114.

Impiego pubblico - Trattamento economico - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale - Previsione che, anche in combinato disposto con l’art. 10, c. 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, come convertito, limita l’attribuzione...