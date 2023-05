Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 4 maggio la Consulta si occupa di impiego pubblico, edilizia e urbanistica, reati e pene e previdenza

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







IMPIEGO PUBBLICO



Sentenza n. 84 : illegittimità costituzionale (deciso il 08/03/2023)



Norme impugnate: Art. 36 della legge della Regione Siciliana 15/04/2021, n. 9, art. 4, c. 1°, della legge della Regione Siciliana 26/11/2021, n. 29, artt. 2, c. 5°, e 3, c. 3° e 4°, della legge della Regione Siciliana 27/12/2021, n. 35, e art. 13, c. 22°, della legge della Regione Siciliana 25/05/2022 n. 13.



Oggetto: Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita...