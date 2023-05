Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 18 maggio la Consulta si occupa di profesisoni e impiego pubblico

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus









PROFESSIONI

Sentenza n.98: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 5 aprile 2023)

Norme impugnate: Art. 210, c. 1°, del decreto legislativo 15/03/2010, n. 66.

Professioni - Militari - Ordinamento militare - Previsione che non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice dell'ordinamento militare, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero professionali...