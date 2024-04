Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

STATO CIVILE

Sentenza n. 66 : illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza (deciso il 22/02/2024)

Norme impugnate: Artt. 1, c. 26°, della legge 20/05/2016, n. 76, 31, c. 4° bis, del decreto legislativo 01/09/2011, n. 150, aggiunto dall’art. 7 del decreto legislativo 19/01/2017, n. 5, e art. 70 octies, c. 5°, del decreto del ...