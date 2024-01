BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA

Sentenza n. 1: illegittimità costituzionale (deciso il 23/11/2023)

Norme impugnate: Art. 90, c. 10°, della legge della Regione Siciliana 03/05/2001, n. 6, come sostituito dall’art. 58, c. 2°, della legge della Regione Siciliana 07/05/2015, n. 9.

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione...