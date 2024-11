POLIZIA

Sentenza n. 181: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 30/10/2024)

Norme impugnate: Art. 44, c. da 7° a 11°, del decreto legislativo 29/05/2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia...