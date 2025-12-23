Corte interna: la presunzione di condominialità prevale sull’uso particolare del singolo
L’accesso attraverso la proprietà esclusiva di un solo condomino non basta a escludere la comunione
La presunzione di condominialità si applica alla corte interna funzionalmente destinata al servizio dell’edificio, anche qualora l’accesso avvenga attraverso la proprietà esclusiva di uno dei condòmini. Può essere vinta soltanto mediante titolo contrario specifico e non mediante comportamenti materiali di fatto, neppure risalenti nel tempo. L’apposizione, da parte di un condomino, di un lucchetto sul cancello di accesso alla corte integra violazione dell’articolo 1102 Codice civile in quanto impedisce...