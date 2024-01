Corte Ue: limiti all’accesso alla giustizia per l’ambiente

L’accesso alla giustizia, per la tutela dell’ambiente, può essere limitato se un’associazione professionale non dimostra di far valere un interesse legittimo privato, o un interesse direttamente connesso al suo oggetto sociale.

È la Corte di giustizia Ue a stabilirlo, con la sentenza depositata l’11 gennaio (causa C-252/22), con la quale ha precisato che uno Stato membro può limitare l’accesso alla giustizia ad associazioni, diverse dalle organizzazioni non governative, ai soli casi in cui si agisca...