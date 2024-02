Costituiscono oneri assicurativi obbligatori le spese per l’assicurazione per morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore

Contratto di mutuo - Assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore - Prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio - Oneri assicurativi obbligatori - Esclusione dal calcolo dell’usura

Le spese per l’assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle “tasse ed imposte...