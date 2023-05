Costituzione di una s.r.l. di Nicolino Gentile e Martina Ribelli

La QUESTIONE

A quale normativa fare riferimento per la costituzione di una società a responsabilità limitata e come procedere? La disciplina prevista dal Codice civile per le S.p.A. rappresenta ancora un importante punto di riferimento?





La disciplina della società a responsabilità limitata risulta profondamente riformata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma della disciplina delle società di capitali e società cooperative). È possibile comprendere la portata dell'innovazione da una breve analisi...