“Costruire, non frenare”: il nuovo manifesto americano per l’AI e una nuova speranza Italiana
Contenuti, ambizioni, contraddizioni e possibili effetti di lungo periodo
Quando nel luglio 2025 la Casa Bianca ha varato il Winning the Race: America’s AI Action Plan, l’ha presentato come la tabella di marcia per una “nuova frontiera industriale”. Nei fatti il documento è molto più di questo: è un manifesto politico, tecnologico e culturale che ridefinisce il rapporto fra innovazione, Stato e mercato in chiave marcatamente nazionalista. L’obiettivo dichiarato è semplice e, al tempo stesso, dirompente: confermare e ampliare la supremazia statunitense sull’intelligenza...