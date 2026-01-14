Durante il Covid non è antisindacale la condotta del datore che vieta l’incontro con le categorie
A maggior ragione nel caso de quo in cui le informazioni erano comunque giunte agli associati mediante whatsapp
Durante il periodo di Covid non si può rimproverare al datore di lavoro di aver negato incontri sindacali e quindi di aver tenuto un comportamento antisindacale se le informazioni erano comunque giunte ai destinatari mediante whatsapp.
Il principio di diritto
La Cassazione (ordinanza n. 789/26), infatti, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità...