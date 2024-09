CRCCD con il Search Fund Visconti Capital

Alessandro Antoniozzi, Gianni Vettorello

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners ha assistito il search fund Visconti Capital S.p.A. promosso dai manager Clemente di Napoli Rampolla e Carlo Luigi Fontana Giusti nell’acquisizione del controllo di ELTI S.r.l., società operante nel settore della certificazione e ispezione di ascensori, impianti elettrici, impianti fotovoltaici, analisi chimiche e batteriologiche delle acque.

CRCCD ha in particolare seguito la strutturazione dell’operazione, la definizione degli accordi con gli investitori e la costituzione del veicolo di investimento, la negoziazione del finanziamento bancario concesso da BPM S.p.A. e Banca Sella S.p.A. e del contratto di acquisizione della partecipazione in ELTI S.r.l..

CRCCD ha agito con un team guidato dai partner Gabriele Buratti e Stefania Lo Curto e coadiuvato dal senior associate Alessandro Antoniozzi (in foto) e dagli associate Alberta Berruti e Livia Zaccheo. I profili banking sono stati seguiti dalla partner Morena Bontorin insieme agli associate Giuseppe Murano e Lucrezia Vincenzi. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Paolo Serva e dal senior associate Edoardo Diotallevi.

Lo Studio Legale DWF ha assistito i due Istituti di Credito, Banco BPM e Banca Sella, con un team coordinato da Gianni Vettorello (in foto), Co-Head of Banking & Finance, e composto da Alberto Castelli, Giorgia Porcile e Martina Giovannelli, che ha prestato assistenza per tutti gli aspetti inerenti alla documentazione finanziaria e per la gestione dell’operazione sotto il profilo bancario nel suo complesso.