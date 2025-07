CRCCD nomina tre nuovi Counsel

Francesco Miranda, Alessandro Antoniozzi, Federico Di Lorenzo

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners è lieto di annunciare la promozione a Counsel di Francesco Miranda, Alessandro Antoniozzi e Federico Di Lorenzo a riconoscimento del percorso professionale, della competenza tecnica e del costante impegno dimostrati nei rispettivi ambiti di attività.

Le nomine riguardano tre dipartimenti strategici:

Francesco Miranda è specializzato in diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, assistendo le società nei vari percorsi di regolazione della crisi, i creditori tenuti a confrontarsi con controparti in crisi e gli investitori, ivi compresi i fondi di investimento, interessati ad effettuare operazioni di distressed M&A, equity o debt oriented. Ha consolidata esperienza nell’ambito delle special situations, fornendo la propria assistenza nella strutturazione di complesse operazioni che, oltre al restructuring, coprono diversi ambiti, quali la finanza strutturata, l’M&A, il banking, il capital market. Presta inoltre consulenza in materia di classificazione delle esposizioni in favore delle banche e degli altri soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione.

Alessandro Antoniozzi si occupa di diritto societario ed è specializzato in operazioni di M&A, private equity e venture capital, assistendo imprenditori, società e fondi di investimento, italiani e internazionali, nella strutturazione e realizzazione di complesse operazioni straordinarie sia di private che di public M&A. Alessandro ha recentemente seguito importanti operazioni nell’ambito del consolidamento del settore bancario e, nel corso della sua carriera, ha maturato significativa esperienza in diversi altri settori, tra i quali hotellerie, sport e real estate. È inoltre membro del focus team venture capital e segue regolarmente la costituzione di club deal e search fund.

Federico Di Lorenzo si occupa di diritto bancario e finanziario. Ha maturato solida esperienza in relazione alla strutturazione e implementazione di operazioni di finanza strutturata, con particolare focus su operazioni di cartolarizzazione sintetica, CRM instruments e operazioni di cartolarizzazione tradizionali finalizzate all’ottenimento del significant risk transfer, assistendo primarie banche italiane, banche less significant e investitori in tutte le fasi delle relative operazioni. Segue regolarmente anche aspetti regolamentari e prudenziali connessi a tali transazioni.

Con queste nomine, lo Studio prosegue nel proprio percorso di crescita, confermando l’impegno nella valorizzazione dei talenti interni e nel rafforzamento delle proprie competenze in aree chiave per il mercato.