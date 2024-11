Credem e Worldline concludono una partnership strategica nell’ambito delle attività di merchant acquiring: gli studi coinvolti

Giulia Rimoldi, Margherita Santoiemma

Credito Emiliano S.p.A. (“Credem”) e Worldline hanno siglato un accordo di partnership a lungo termine nel settore dei servizi di pagamento digitale (merchant acquiring) e nella gestione dei punti vendita (POS). L’accordo prevede il trasferimento di tutte le attività di merchant acquiring di Credem per un importo iniziale di 95 milioni di euro (con un meccanismo di adeguamento del prezzo negli anni successivi sulla base di obiettivi specifici), nonché la firma di un accordo commerciale a lungo termine, fino a 15 anni, per la distribuzione dei prodotti e servizi di Worldline attraverso la rete di Credem.

L’operazione è subordinata all’ottenimento delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Il closing dell’operazione è previsto nel 2025.

I team legali:

Worldline si è avvalsa dell’assistenza dello studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton per gli aspetti legali, con un team composto dal partner David Singer e dall’associate Giulia Rimoldi (in foto) per gli aspetti M&A dell’operazione, dal counsel Laura Prosperetti e dai trainee Ludovico Scassellati e Davide Mancini per i profili di regolamentazione finanziaria e dal senior attorney Gianluca Russo e dalla trainee Flavia Fusco per i profili fiscali. Il team di Cleary Gottlieb ha lavorato a stretto contatto con il team legale di Worldline, guidato da Guillaume Ngo, Group Head of Legal M&A.

Credem si è avvalsa dell’assistenza dello studio legale Molinari per gli aspetti legali, con un team guidato dal partner Margherita Santoiemma (in foto) e composto dai senior associate Andrea Cecchi e Stefano Cova e dall’associate Beatrice Mattioni per gli aspetti M&A dell’operazione e gli accordi commerciali, dalla senior counsel Daniela Runggaldier per i profili di regolamentazione finanziaria e dal partner Lorenzo Caruccio e dal senior associate Fausto Indelicato per i profili di diritto amministrativo. Il team di Molinari ha lavorato a stretto contatto con il team legale di Credem, nelle persone di Gaetano Casali, Responsabile del Servizio Legale, e Alberto Leidi, Legal Advisor.