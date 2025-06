Crediti non spettanti: nozione e applicazione retroattiva delle nuove norme

Certamente è molto interessante mettere in evidenza (in questo periodo in cui si cerca il “riversamento” dei crediti per Ricerca e Sviluppo) la decisione 28.5.2025 n. 19868 della Corte di Cassazione che tratta della problematica dei crediti usati in compensazione.

La Corte di Cassazione afferma - con riferimento al reato di indebita compensazione...