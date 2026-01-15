Credito ai consumatori, cambiano le regole: più tutele e trasparenza per il sistema
Il Dlgs 212/2025 introduce regole stringenti sulla valutazione del merito creditizio, pure quando basata su algoritmi, un ruolo centrale per educazione finanziaria e consulenza sul debito
Col decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026, l’Italia recepisce la direttiva europea sul credito ai consumatori (UE 2023/2225) riscrivendo un’ampia parte del Testo unico bancario. Il provvedimento introduce un rafforzamento sistematico delle tutele per i consumatori, nuovi limiti alle pratiche commerciali, maggiore trasparenza informativa, regole stringenti sulla valutazione del merito creditizio, pure quando basata su algoritmi, ...