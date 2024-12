Credito d’imposta 4.0 e società semplice: inefficacia fiscale del trasferimento infrannuale della partecipazione dei soci

Come noto, il credito d’imposta 4.0 , è un incentivo fiscale nato per favorire gli investimenti delle imprese in strumenti tecnologici e digitali. Esso, infatti, consente alle imprese di recuperare una parte dei costi sostenuti per l’acquisto di macchinari, attrezzature e tecnologie avanzate, per migliorare la produttività e la sostenibilità dell’attività posta in essere. Peraltro, si tratta di uno strumento che ha trovato largo consenso nel settore agricolo, soprattutto tra le società semplici....

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi