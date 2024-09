Credito d’imposta R&S: tra obbligatorietà del preventivo parere Mimit e assolvimento dell’onere della prova con perizia certificata

L’attuale scenario in cui si incastra l’acceso dibattito giurisprudenziale circa la legittimità degli atti di recupero relativi ai crediti d’imposta ricerca e sviluppo, non preceduti da un preventivo parere del Mimit e non connotati dal requisito della novità assoluta della ricerca, rappresenta il campo minato in cui si muovono i giuristi.

Ma andiamo con ordine, cercando di contestualizzare i nodi cruciali del dibattito, individuandone le peculiarità e lo sviluppo...