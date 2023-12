Cresce in Italia il finanziamento delle liti

Prende piede il litigation funding in Italia. Pur scontando tempi lunghi dei procedimenti e difficile prevedibilità delle sentenze, sono scesi in campo nel nostro Paese attori nazionali e internazionali che investono sui contenziosi, anticipando le risorse per coprire tutti i costi legali e mettendo a disposizione le necessarie expertise tecnico-legali.

Le criticità non sono scomparse, ma chi guarda al finanziamento delle liti con interesse conta che siano superate man mano che la riforma Cartabia...