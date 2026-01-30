Cresce il team romano di A&A - Albè & Associati con Vincenzo Bancone e Martina Cesareo

Vincenzo Bancone e Martina Cesareo

Lo Studio annuncia l’ingresso di Vincenzo Bancone in qualità di Salary Partner e di Martina Cesareo quale Senior Associate, nell’ambito del piano di crescita e consolidamento dello studio a livello nazionale. I due professionisti opereranno nella sede di Roma, contribuendo al rafforzamento del team romano e allo sviluppo delle practice strategiche dello studio.

Vincenzo vanta un’esperienza ultraventennale nel diritto societario e commerciale, con particolare focus su corporate, private equity, M&A, energy, compliance aziendale e contrattualistica d’impresa. Ha inoltre maturato una specifica e riconosciuta esperienza nelle operazioni di finanza di progetto nel settore delle infrastrutture, occupandosi della negoziazione e redazione della relativa contrattualistica. È attivo anche nella pianificazione di operazioni legate alla gestione di patrimoni ed è consulente giuridico di numerosi enti del Terzo Settore.

Martina è specializzata in diritto commerciale, con focus sulle operazioni straordinarie nazionali e internazionali. Fornisce consulenza legale nei settori corporate, private equity, M&A, energy e non profit, occupandosi di contrattualistica d’impresa e della redazione e negoziazione di contratti commerciali, anche internazionali. Svolge inoltre attività di contenzioso ordinario e cautelare in materia societaria, fallimentare e bancaria, assistendo i clienti anche nelle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, avendo anche la qualifica di mediatore civile e commerciale. Ha maturato una consolidata competenza in ambito LegalTech, prestando consulenza sulle problematiche legali e regolamentari connesse a cripto-attività, NFT, smart contract e, più in generale, a prodotti e servizi digitali.

“L’ingresso di professionisti di alto profilo come Vincenzo e Martina rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita dello Studio”, commenta il Managing Partner Gianluca Albè. “Il rafforzamento della sede di Roma è centrale nel nostro progetto di sviluppo nazionale e ci consente di ampliare ulteriormente l’offerta di servizi a favore dei nostri clienti, consolidando competenze chiave in ambito corporate, M&A, infrastrutture e innovazione digitale”.