Crisi d’impresa e recupero Iva, esonero ancora a maglie strette

L’articolo 26 del Dpr 633/1972 continua a far discutere in relazione alle norme che disciplinano l’emissione delle note di variazione Iva nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso a una procedura concorsuale. Almeno fino a quando il legislatore non farà chiarezza con il decreto delegato sulla fiscalità della crisi che dovrà essere emanato in attuazione della legge delega per la revisione del sistema tributario (Legge 111/2023).

