Criteri di liquidazione del danno patrimoniale con spese di assistenza vita natural durante

Danno patrimoniale - Soggetto invalido - Spese di assistenza - Danno passato - Danno futuro - Liquidazione

Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce “de die in diem”, per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato...