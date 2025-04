Criteri di ripartizione della responsabilità civile tra struttura sanitaria e medico

Responsabilità professionale - Medico - Locazione immobiliare - Società tra medici - Responsabilità sanitaria della struttura - Esclusione

La struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggior ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali...