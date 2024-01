CS_Gianni & Origoni ha assistito Hyle Capital Partners SGR, per conto del fondo di private equity Finance For Food One, nell’acquisizione del controllo di Ciemme Alimentari

Alberto Recchia, Matteo Gotti, Massimo La Torre, Angelo Romano, Marina Balzano

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Hyle Capital Partners SGR, per conto del fondo di private equity Finance For Food One, nell’acquisizione del controllo di Ciemme Alimentari, società specializzata nella produzione, distribuzione e vendita di gnocchi di patate, sia ambient (conservati a temperatura ambiente), che freschi e frozen, assistita dallo studio LMCR per tutti gli aspetti legali.Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Hyle Capital Partners SGR, per conto del fondo di private equity Finance For Food One, nell’acquisizione del controllo di Ciemme Alimentari, società specializzata nella produzione, distribuzione e vendita di gnocchi di patate, sia ambient (conservati a temperatura ambiente), che freschi e frozen, assistita dallo studio LMCR per tutti gli aspetti legali.

GOP ha assistito Hyle con un team coordinato dal partner Alberto Recchia e composto, per i profili M&A, dagli associate Luigi Rizzo, Ludovica Venafro e Matteo Martello, e per i profili concernenti l’ottenimento di un finanziamento bancario, dal partner Matteo Gotti dal senior associate Antonio Di Costanzo e dall’associate Mario Alcaro Falchi Delitala.

LMCR ha prestato assistenza ai venditori con i partner Massimo La Torre e Angelo Romano.

La banca finanziatrice è stata assistita da Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano e dagli associate Leopoldo Esposito e Valentina Bombino, coadiuvati dall’of counsel Giovanni Leoni per gli aspetti tax.