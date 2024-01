CSG acquisisce l’80% di Armi Perazzi: tutti gli studi

Alessandro Dubini, Gabriele Ramponi, Nicholas Lasagna

Lo studio legale Dentons ha assistito Czechoslovak Group (CSG), gruppo industriale attivo a livello globale in vari settori strategici, tra cui difesa e aerospace, nell'acquisizione di una partecipazione dell'80% di Armi Perazzi S.p.A., rinomato produttore di prestigiosi fucili da competizione per tiratori sportivi, tra i quali medagliati olimpici e atleti di successo.

Nel contesto dell’operazione, i fratelli Mauro e Roberta Perazzi, assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, si divideranno equamente il restante 20% delle azioni, mantenendo insieme al management attuale la gestione dell’azienda, fondata nel 1957 dall’armaiolo italiano Daniele Perazzi.

L’operazione è stata finanziata da BPER Banca, Direzione Corporate & Investment Banking, ufficio Corporate Loan Structuring (Nicola Porcari, Davide Tosca, Attilio Morano, Davide Zigliotto e Marcantonio Lucifero) assistita dallo studio legale Simmons & Simmons.

Si tratta della seconda importante acquisizione in Italia di CSG, che nel 2022 ha acquisito una partecipazione del 70% in Fiocchi Munizioni, player attivo nei segmenti premium e super premium delle munizioni di piccolo calibro (per caccia, tiro, difesa e sport), sempre con l’assistenza di Dentons.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare, seguendo tutti gli aspetti legali dell’operazione. In particolare, il partner Alessandro Dubini, con il managing counsel Filippo Frabasile, l’associate Marco Martinelli e il trainee Sergio Del Balzo, si è occupato del coordinamento dell’operazione, nonché di tutti i profili di diritto societario. Il partner Michele Carpagnano e l’associate Giulia Giordano hanno curato i profili antitrust e Golden Power. Il partner Alessandro Fosco Fagotto, il managing counsel Franco Gialloreti, l’associate Giorgio Peli e il trainee Giovanni Vianello hanno seguito i profili finanziari. Il partner Federico Fusco, insieme agli associate Camilla Rosi e Carlo Scotto di Clemente, ha seguito i profili IP dell’operazione, mentre il partner Luca De Menech, coadiuvato dall'associate Celeste Campisi e dal trainee Martino Ruggiero, ha prestato assistenza per le questioni giuslavoristiche.

Nexus ha prestato assistenza all’acquirente svolgendo le attività di due diligence contabile e fiscale e rilasciando specifica tax opinion in relazione agli aspetti di structuring dell’operazione. Il team è stato guidato dal managing partner Michele D’Apolito, coadiuvato dal senior consultant Alberto Dotta e dal consultant Alberto Pellegri.

GOP ha assistito la famiglia Perazzi con un team coordinato dal partner Gabriele Ramponi e composto dal managing associate Andrea Cerulli Irelli e dagli associates Giuseppe Bianchini Riccardi e Riccardo Fogliano.

Il processo di acquisizione da parte del venditore è stato assistito dalla società di consulenza e investimento FAI con un team composto dai partner Guglielmo Ruggeri, Roberto Danesi e Marco Tixon e dalla senior analyst Maria Luisa Seita.

Simmons & Simmons ha agito con un team coordinato dal partner Nicholas Lasagna, coadiuvato dall’of counsel Alessandro Elisio e dall’associate Filippo Neri e, per gli aspetti fiscali, dal partner Marco Palanca e dal supervising associate Davide Pellegrini.