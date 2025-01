Cybersecurity: La nuova tutela dei sistemi informatici

Disponibile online il nuovo Dossier TOP24 Diritto dedicato alla tutela dei sistemi informatici.

Nell’era digitale contemporanea, la protezione degli ambienti informatici è cruciale per salvaguardare la privacy individuale e la sicurezza aziendale.

L’accesso abusivo a sistemi informatici, disciplinato dall’articolo 615-ter del Codice Penale italiano, criminalizza l’introduzione non autorizzata in sistemi protetti da misure di sicurezza. Questo reato è divenuto sempre più rilevante con l’incremento delle interazioni digitali e l’archiviazione di dati sensibili.

Le normative attuali considerano l’accesso abusivo non solo come una violazione tecnica, ma come un’intrusione nel “domicilio digitale”, equiparabile a un’invasione fisica. La crescente dipendenza da sistemi digitali ha amplificato l’importanza di proteggere tali ambienti, poiché l’accesso non autorizzato può comportare gravi conseguenze legali, danneggiando sia l’autore del reato sia la reputazione e l’integrità operativa dell’organizzazione.

Le interpretazioni giurisprudenziali si sono evolute per tenere il passo con i progressi tecnologici, rafforzando la necessità di autorizzazioni esplicite e di un’applicazione rigorosa delle misure di sicurezza. I tribunali sono sempre più attenti a tutelare la privacy digitale, stabilendo limiti chiari per l’accesso legittimo.

(ESTRATTO DA “Comprendere l’Accesso Abusivo nell’Era Digitale”, a cura di Alberto Bozzo - Norme&Tributi Plus Diritto del 14 novembre 2024 )

