Dal penale al civile, alta tensione legali-Nordio di Giovanni Negri

Sale la tensione tra ministero della Giustizia e avvocatura. I recenti interventi sia in materia civile sia in materia penale non convincono i legali che sollecitano drastiche modifiche. A partire dai nuovi limiti (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) per la redazione degli atti giudiziari nel processo civile. Rivisti ed estesi quanto ad ampiezza, circoscritti quanto a perimetro di applicazione, differiti quanto a entrata in vigore, rispetto alla versione precedente del decreto ministeriale , i criteri...